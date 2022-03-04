سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 4-3-2022 في مصر.. للبلدي والأبيض

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، عن سعر كرتونة البيض اليوم، حرصا منهم على متابعة أسعاره بشكل يومي، نظرا لأنه سلعة أساسية يجرى استخدامها بكثرة، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، يزداد البحث عنه، نظرا لأهميته في وجبة السحور وإعداد الحلوى بمختلف أنواعها، فضلا عن استخدامه كمكون من مكونات المكرونة بالبشاميل الأساسية.

وحرصا من بوابة «الوطن»، على الاهتمام بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء، نرصد من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية، وفق الأسعار المعلنة في محلات بيع البيض، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

تختلف أسعار البيض في السوق المصري عن سعر في المزرعة، إذ يتراوح سعر كرتونة البيض في المزرعة بين 52 و54 جنيها، ليتم بيعه للتجار بهذا السعر، ولكنه يصل إلى السوق المصري والمحلات التجارية التي تبيع بشكل مباشر للمستهلك بسعر 56 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، وتصل في بعض المناطق الأخرى إلى سعر 58 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

ويختلف سعر البيض الأبيض عن البيض البلدي، إذ تصل سعر كرتونة البلدي في المحلات والأسواق إلى 59 جنيها، إذ يحرص قطاع كبير من المواطنين على استخدام البيض البلدي في الطعام، ويتجنبون تناول البيض الأبيض.

ويذكر أن أعلنت شعبو الدواجن بالغرفة التجارية، في شهر يناير الماضي، أنه من المتوقع أن يحدث انخفاضًا في أسعار البيض خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك بعد عودة المنتجين للأسواق المحلية، إثر خروجهم من السوق في شهر أكتوبر الماضي، نتيجة لارتفاع الاسعار بشكل كبير، ولكن الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى تغير هذه التوقعات، إذ يرى الكثير من خبراء الاقتصاد أن الأزمة الروسية الأوكرانية، ستؤثر على أسعار جميع المنتجات بشكل كبير.