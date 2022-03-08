قوافل للأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم بأسيوط

قافلة دعوية تابعة للأزهر الشريف، تزور محافظة أسيوط حالياً، ضمن القوافل الدعوية التي أطلقتها مشيخة الأزهر، لنشر الفكر الوسطي ونشر سماحة الإسلام ودعم جهود الدولة في تصحيح المفاهيم والتصدي للأفكار الهدامة والمتطرفة ومحاربة الشائعات.

وأعلن الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف في أسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، دعمهم الكامل لتلك القوافل الدعوية، والتعاون والتنسيق لاستكمال فعاليات القافلة الدعوية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وخاصةً قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنميتها فى كافة القطاعات وبخاصة إعادة بناء الإنسان.

جاء إطلاق القافلة الدعوية للأزهر الشريف في محافظة أسيوط، بحضور الدكتور خلف عمار، مدير عام منطقة أسيوط للوعظ والإعلام الديني بالأزهر الشريف، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين، عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من أعضاء القافلة الدعوية للأزهر الشريف.

مواجهة الشائعات

وأوضح الدكتور خلف عمار أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف ستستكمل زياراتها وجولاتها بقرى المحافظة الأكثر احتياجاً، من خلال زيارات المدارس والمؤسسات التعليمية، وأداء خطبة الجمعة بالمساجد، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، مثل المجلس القومي للمرأة ومختلف قطاعات المحافظة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وستتناول موضوعات الحديث عن فضل شهر شعبان، وتحويل القبلة، والدروس المستفادة منها، وكيفية استقبال شهر رمضان المبارك، والحفاظ على صحة الانسان، وكيفية مواجهة الشائعات، وغيرها من القضايا المجتمعية والدينية التي تهم المواطنين، وتستمر القافلة لمدة أسبوع، اعتباراً من يوم 6 مارس وحتى 12 مارس الجاري.

محافظ أسيوط

تحت رعاية اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تواصل قافلة الأزهر الشريف الدعوية لنشر الفكر الوسطي ونشر سماحة الإسلام، ودعم جهود الدولة في تصحيح المفاهيم والتصدى للأفكار الهدامة والمتطرفة ومحاربة الشائعات، وذلك بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد.