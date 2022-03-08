أوكرانيا تعلن تسيير أول عملية لإجلاء الأجانب إلى دول مجاورة

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، تسيير أول عملية إجلاء لأجانب باتجاه الدول المجاورة، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

زيادة عدد اللاجئين الأوكرانيين

وكانت الأمم المتحدة أعلنت اليوم، أنّ عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى الدول الأوروبية المجاورة قد يتخطى مليوني لاجئ خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التي أكد فيها أنّ أزمة اللاجئين في أوروبا هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.