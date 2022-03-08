أوكرانيا: استعدنا منطقة ميكولايف جنوب البلاد من القوات الروسية

أعلنت السلطات الأوكرانية، نجاحها في استعادت منطقة ميكولايف جنوب البلاد من القوات الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

قوافل لإجلاء الأجانب لدول مجاورة لأوكرانيا

وبدأت عمليات الإجلاء للمدنيين من العاصمة كييف، حيث أكدت الحكومة الأوكرانية، أنّها سيرت أول قافلة لإجلاء أجانب إلى الدول المجاورة.

وأعلنت روسيا وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، بعد فشل إخلاء المدنيين أمس، وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بعرقلة عمليات الإخلاء.