الأمم المتحدة تتوقع وصول عدد اللاجئين الأوكرانيين لـ2 مليون خلال ساعات

توقعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من أوكرانيا المليونين خلال الساعات المقبلة مليوني لاجئ، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

أسوأ أزمة لجوء في أوروبا

وكانت أوكرانيا شهدت حركة نزوح تقدر بمئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين والمقيمين، بعد أيام قليلة من القصف الروسي المكثف والمتواصل على البلاد، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ أوروبا تشهد أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية.