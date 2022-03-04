يسرا ونيللي كريم وريهام حجاج يجسدن أزمات المرأة في مسلسلات رمضان 2022

تناقش الأعمال الدرامية المترقب عرضها في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، قضايا متنوعة تتعلق بالمرأة ومشاكلها وما يواجهها من أزمات وقضايا في مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والاقتصادية، أبرزهن ما تقدمه الفنانة يسرا وغادة عادل في مسلسل «أحلام سعيدة»، ونيللي كريم في مسلسل «فاتن أمل حربي»، وريهام حجاج في مسلسل «يوتيرن».

مسلسل أحلام سعيدة

تقدم الفنانة يسرا بصحبة عدد من النجمات أبرزهن غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، من خلال مسلسل «أحلام سعيدة»، مشاكل ثلاث سيدات وهن فريدة وشيرين وليلى، اللاتي تجاوزن منتصف العمر، وكل واحدة منهن تعاني من أزمات ومشاكل كثيرة تربك حسابتهن، وخلال الأحداث يجمعهن القدر، وتلتقي كل واحدة منهن بالأخرى، ويعيشن هذه الأزمات سويًا، وكل ذلك في إطار من الأحداث الاجتماعية الكوميدية.

المسلسل تأليف هالة خليل، في أول تجربة لها في عالم السيناريو بعيدًا عن عملها كمخرجة، فيما يتولى عمرو عرفة مهمة إخراج أحلام سعيدة.

مسلسل فاتن أمل حربي

وتواجه الفنانة نيللي كريم، في أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، أزمة كبيرة تتعلق بطلاقها بعد إنجابها طفلتين، وتدخل في صراعات مع زوجها السابق بعد تهديدها بحرمانها من أبناءها حال زواجها مرة أخرى، وتضطر لخوض معركة طاحنة لانتزاع حقوقها كامرأة وأم في نفس الوقت.

المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، بطولة هالة صدقي، فادية عبدالغني، خالد سرحان، شريف سلامة، محمد ثروت.

مسلسل يوتيرن

وتجسد الفنانة ريهام حجاج في أحداث مسلسل «يوتيرن»، شخصية فتاة تدعى يارا الكردي تعمل ضابطة ملاحة بحرية، اضطرت للتضحية بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وأسرتها، وتدخل في صراع مع زوجها بسبب ابن خالتها الذي تعتبره بمثابة شقيقها بسبب الغيرة، وخلال الأحداث تحدث مفاجأة غير متوقعة وتتعرض لحادث كبير.

المسلسل يشهد عودة الفنان القدير توفيق عبدالحميد بعد سنوات من الغياب، وبطولة عدد من النجوم منهم عبير صبري، كريم قاسم، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.