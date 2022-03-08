رئيس أوكرانيا: لم نعد نهتم بالانضمام إلى الناتو لخوفه من مواجهة روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، أن كييف لم تعد تهتم بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وحمل الرئيس الأوكراني الغرب مسؤولية مقتل المدنيين لعدم تطبيقه حظرا للطيران، قائلا: «المسؤولون عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية».

وأدان الرئيس الأوكراني عدم وفاء الغرب بتعهداته لكييف.

مقتل 21 مدنيا بمنطقة سومي الأوكرانية

فيما أعلنت سلطات منطقة سومي الأوكرانية، مقتل 21 مدنيا في ضربة روسية أمس

ودعت الخارجية الأوكرانية، روسيا للالتزام بالهدنة خلال عمليات الإجلاء، فيما قالت الخارجية الروسية، إنه على موسكو وواشنطن العودة للتعايش بسلام كما كان الحال خلال الحرب الباردة.