أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022

ينشغل الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار السلع بجميع أنواعها وتحديدًا أسعار الخضروات التي يلجأ الكثير لشرائها من أجل التخزين لاستخدامها خلال شهر رمضان كسعر الكرنب والبسلة والفاصوليا وغيرها من الخضروات خاصة مع اقتراب الشهر الكريم، استعدادًا لإعداد وجبات الإفطار والسحور.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات نستعرض أسعار الطماطم والخيار والجزر والبصل والخس، وغيرها من الخضروات، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» لمتابعة الأسعار، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر الخيار بين 10 حتى 12 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و4 جنيهات، كما سجل سعر الملوخية ما بين 7 و10 جنيهات، كما سجل كيلو الفلفل الرومي الأصفر ما بين 10 حتى 15 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو الفلفل الأحمر ما بين 12 إلى 16 جنيهًا.

فيما تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم، ما بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 3 حتى 5 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي الأخضر ما بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو الواحد،

كما تراوح سعر كيلو البسلة بين 3.5 جنيه حتى 5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الثوم ما بين 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الليمون في الأسواق سجل سعر الليمون بين 15 حتى 20 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأخيرا سجل الباذنجان الرومي سعر 12 جنيهًا، وسجل كيلو الباذنجان العروس سعر يتراوح بين 7 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 حتى 6 جنيهات، كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء ما بين 15 جنيهًا للكيلو الواحد.