مسؤول أمريكي: طلبنا 10 مليارات دولار من الكونجرس لدعم أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إنّ بلاده طلبت 10 مليارات دولار من الكونجرس لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، والتي اندلعت قبل نحو أسبوعين.

مساعدات أمريكية لأوكرانيا

وأضاف بلينكن، أنّ الإدارة الأمريكية تدعو روسيا إلى ضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية في أوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل نقلته موقع «سكاي نيوز عربية».

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، وجّهت اتهامات لروسيا بعدم احترام الممر الإنساني في ماريوبول لإجلاء المدنيين من المدينة التي تطوقها عناصر الجيش الروسي.