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محمود مسلم

عاجل.. اشتباكات وقصف بالقرب من الحدود بين أوكرانيا ورومانيا

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سحر المكاوى
12:21 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

وقعت اشتباكات وقصف قرب الحدود بين أوكرانيا ورومانيا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وقالت الحكومة الرومانية، إنّ أكثر من 291 ألف أوكراني قصدوا أراضيها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، منوهة بأنّ 80 ألف من اللاجئين الأوكرانيين ما زالوا داخل البلاد.

يشار إلى أن روسيا بدأت وقفا لإطلاق النار، صباح اليوم؛ لإجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية.

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بقلم سحر المكاوى