وزير التعليم: إعداد متخصصين للإشراف على البرامج المقدمة لذوي الإعاقة

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، اليوم، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على كفاءة الخدمات التي يقدمها المركز.

وأكد وزير التربية والتعليم أنّ الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع، وأشار الوزير إلى أنّ المركز يعبر عن إرادة حقيقية للدولة المصرية وقيادتها فى خدمة أبناء الوطن من أصحاب الهمم.

وتفقد الوزير المركز، واطلع على الخدمات التي تم تسخيرها لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تضم (8) عيادات للعلاج السمعي و(4) غرف للتخاطب، وغرفة للإرشاد الأسري، وغرفة للعب وتنمية المهارات، وعدد (2) غرفة للسلوك المعرفي وتعديل السلوك وصالة للعلاج الوظيفي، وغرفة مكملة للعلاج الحسي، بالإضافة إلى المناطق التي تم تخصيصها للألعاب وفق الاشتراطات المعدة خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للعلاج المائي والعلاج الطبيعي.

إعداد فريق من الأساتذة المتخصصين للإشراف على البرامج المقدمة لذوي الإعاقة

وأشاد الدكتور طارق شوقي بالجهود المبذولة والخدمات التي يقدمها المركز، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل على إعداد فريق من الأساتذة المتخصصين للإشراف على البرامج المقدمة لذوي الإعاقة من خلال بروتوكول تعاون مع كلية علوم الإعاقة جامعة الزقازيق، كما يقوم بالعمل مع الطلاب مجموعة من المعلمات ذوي الخبرة في مجال التربية الخاصة.

وأعرب أولياء أمور الطلاب عن تقديرهم للخدمات المجانية التي يقدمها المركز لأبنائهم والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين حالتهم الصحية ورفع العبء عنهم، إلى جانب الاستفادة من المحاضرات الإرشادية، لتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل مع أبنائهم الطلاب من ذوي الهمم، والبرامج الفردية والجماعية سواء البرامج العلاجية أو التأهيلية والتدريبية أو التعليمية لكل ذوي الهمم من محافظات مصر.

كما وجه أولياء الأمور الشكر للقائمين على المركز والورش المتاحة المخصصة لتنمية مهارات أبنائهم اليدوية، وغرف الفنون والموسيقى والحاسب الآلي، والمجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، والغرف المخصصة لاستضافة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم على أعلى مستوى.

المركز يستقبل 500 حالة أسبوعيا من مدارس التربية والتعليم

جدير بالذكر أن مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أنشئ بمدينة العاشر من رمضان عام 2019، ويُعد هذا المركز واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عربيًا وأفريقيًا، حيث تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المبنى 5200 ألف متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق.

ويستقبل المركز ما يقرب من 500 حالة على مدار الأسبوع من مختلف مدارس التربية والتعليم سواء من الطلاب المدمجين أو من مدارس التربية الخاصة.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتور حسن مسلم عميد كلية علوم الإعاقة جامعة الزقازيق، ومحمد علي متولي، مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية، والدكتور محمد نيازي، القائم بأعمال مدير مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.