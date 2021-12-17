توجيه عاجل من «التعليم» للمدارس بشأن الطلاب المدمجين

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الطلاب المدمجين بمراحل التعليم المختلفة بجميع المديريات طبقاً للمادة 14، مشددة على ضرورة إعداد تقارير دورية للعرض على السلطة المختصة بكل مديرية وموافاة الوزارة بتقرير شهري عن المتابعة.

جميع المدارس دامجة ويطبق عليها القرار الوزاري رقم 252

وأكدت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على أن متابعة الطلاب المدمجين يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة للطلاب بمدارس التعليم قبل الجامعي «تعليم ابتدائي - تعليم إعدادي - تعليم ثانوي عام - تعليم ثانوي فني - تعليم مجتمعي - مدارس يابانية»، موضحة أن جميع المدارس دامجة ويطبق عليها القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 بناء على المادة رقم 1.

«التعليم» تكشف عن الإدارات المسؤولة عن الطلاب المدمجين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المادة رقم 14 تنص على الإشراف على الطلاب المدمجين وتكون مسؤولية الإشراف للإدارات المعنية «رياض الأطفال - التعليم الابتدائي - التعليم الإعدادي - المدارس الرسمية لغات - التعليم المجتمعي - التعليم الخاص والدولي - التعليم الثانوي».

وفي سياق منفصل شددت المديريات التعليمية على معلمي الحصة بضرورة إحضار أصول المستندات التي تقدموا بها للاطلاع عليها ومراجعتها والالتزام بالخطة الزمنية في شرح المقررات الدراسية، مؤكدة على جميع الإدارات التعليمية، بعدم مشاركة معلمي الحصة في أي أعمال خاصة بالامتحانات المقرر عقدها في شهر يناير المقبل.

غير مسموح بمنع أي طالب من دخول الامتحانات في حال عدم تلقيه للقاح كورونا

وأضافت المديريات في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية في كل مديرية والاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، مؤكدة على أنه غير مسموح بمنع أي طالب من دخول الامتحانات في حالة عدم تلقيه للقاح كورونا، لافتة إلى أن عمل معلمي الحصة ينتهي قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي.