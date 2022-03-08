رامي جمال يروج لحفله الغنائي: «مستنيكم يوم 18 مارس»

يحيي الفنان رامي جمال، حفلا غنائيا ضخما على المسرح المكشوف في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر، الجمعة 18 مارس الجاري، بمشاركة الفنان رامي صبري، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهما الحديثة والقديمة.

رامي جمال يروج لحفله الغنائي برفقة رامي صبري

وحرص رامي جمال على تشويق جمهوره للحفل، والترويج له من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة من بوستر الحفل، وعلق عليه قائلًا: «مستنيكم يوم الجمعة 18 مارس في مركز القاهرة الدولى- مدينة نصر، تقدروا تحجزوا التذاكر»، كما أنه من المقرر أن تفتح أبواب الحفل الساعة الرابعة مساءً.

رامي جمال يطرح أغنية «إلا الحزن»

وطرح رامي جمال مؤخرًا، أحدث أغانيه، التي جاءت بعنوان «إلا الحزن» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أسير الشوق، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر توما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها إذ تخطت مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».

رامي صبري يطرح أغنية «مع نفسي»

كما قام رامي صبري منذ أيام بطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «مع نفسي»، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، محققة نجاحا كبيرًا، إذ حصدت 2 ونصف مليون مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

تعاون رامي صبري مع عزيز الشافعي

وكشف «صبري» خلال لقائه مؤخرًا في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي أن أغنية «مع نفسي» تعد ثالث تعاون بينه وبين عزيز الشافعي، حيث تشاركا سويًا في أغنيتن من قبل وهما: «قولي عايز أيه وانا أجبلك»، و«حياتي مش تمام».

وأضاف خلال اللقاء أنه كان مع الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبدالوهاب في معهد الموسيقى العربية، مضيفًا: «كنت شايفهم من الأصوات المهمة في المعهد، وشيرين من القريبين جدًا لقلبي حتى لما كنا بندرس».