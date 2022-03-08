حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب شخص اجتماعي محب لمن حوله، يقدم الدعم والسند للآخرين الذين في حاجة إلى ذلك، وتجده دائما متميز على مستوى العلاقات العائلية، فيكون صداقات مع أفراد أسرته وأقاربه.

مواليد برج العقرب والعائلة

ويقدس مواليد برج العقرب العائلة، ودائما ما يعملون على تخصيص وقت لأسرتهم ومحبيهم، مهما بلغت درجة انشغالهم، فهم يهتمون بالعائلة كثيرا، ولا يملّون أبدا من النشاطات العائلية التي يمكن القيام بها، ويسعون إلى تقديم كل الدعم لأبنائهم حتى ينبوا ثقتهم بأنفسهم ويعتمدوا على أنفسهم، فدائما ما يكونون في ظهرهم وقت الحاجة، كما أنهم يكونون صداقات قوية جدا ويعتبرون أصدقائهم جزء لا يتجزأ من العائلة، ومخلصين وصادقين جداً معهم، ويحبون دائما وجود الصدق والصراحة المباشرة في العلاقات.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

على مواليد برج العقرب أخذ حذرهم اليوم حيث يتواجد القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وتطالب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد مواليد برج العقرب بالصبر اليوم، حيث تمر بشعور بداخلك تشير إلى رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر، ولكن عليك الصبر وعدم الاستسلام للتمرد والعناد وهذه المشاعر.

عيوب برج العقرب

بجانب الصفات الجيدة لدى مواليد برج العقرب، فيوجد لديهم سلبيات وعيوب، أبرزها الغيرة فيحبون حُب التملّك ولا يقبلون مُشاركة الأشخاص في حياتهم مع أحد آخر ويتحكمون بهم وبحياتهم كثيرا، ودائما ما يحبوا أن يتواجدوا في موقع السلطة والقيادة.