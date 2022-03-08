حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج القوس بالحس الفكاهي، وأينما تواجدوا يكونوا خفاف الظل، ويضفون أجواء من المرح والبهجة على من حولهم، ويعرف عنهم الانطلاق والحماس وحب الحرية وعدم التقيد، وعقليتهم منفتحة يتقبلون مختلف الآراء بصدر رحب، ويميلون إلى دراسة الفلسفة، وينظرون للأمور من زوايا مختلفة تساعدهم على حل مشكلاتهم بطرق منطقية، ودائما ما يسعون وراء طموحاتهم وشغفهم بشكل دؤوب ومتواصل، ويكرهون الكذب ولا يتقبلونه.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يبدو أن اليوم سيكون جيدا لمواليد برج القوس على الصعيد المهني، فتواجد القمر في منزل العمل يدفعك للتقدم والمبادرة والإنجاز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

كما قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن تواجد فينوس بمنزل العلاقات يساعدك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم وتقديم الدعم لهم.

برج القوس والصداقة والعائلة

نظرا لطبعهم المرح وحب الحياة والانطلاق والسفر، ينجح مواليد برج القوس في اكتساب الكثير من الصداقات في كل مكان يذهبون إليه أو بلد يزورونها، وهم أصدقاء مخلصون أوفياء لا يخذلون المقربين منهم أبدا، فهم على استعداد للتضحية من أجل أصدقائهم دون تردد، كما أنهم يحبون جو العائلة، ويميلون إلى قضاء أوقات ممتعة معهم، ويسعون الى إسعاد أحبائهم بشتى الطرق في كل الأوقات، ولا يسمحون بحزنهم أبدا، ويبذلون قصارى جهدهم لتغيير حالتهم المزاجية.