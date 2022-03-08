حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو يتمتع بالذكاء الفطري، كما أنه شخصية اجتماعية ترفض القيود بكافة أشكالها، وينتمي الكثير من المشاهير لهذا البرج ومنهم المطربة الراحلة شادية، والفنانة ميمي جمال، والمطربة التونسية لطيفة، والفنانة سهير البابلي، والفنان محمد هنيدي، وشاعر الشعب أو شاعر النيل حافظ إبراهيم، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكولن، والفنان صلاح عبد الله، والفنان العالمي جون ترافولتا، وآشتون كوتشر.

وللقراء المهتمين بالأبراج، تقدم لكم بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، حظك اليوم الثلاثاء لمواليد برج الدلو، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

برج الدلو.. حظك اليوم مهنيًا

وتقول عبير فؤاد لمواليد برج الدلو إن القمر في وضع معاكس، عزيزي مولود برج الدلو، ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.

برج الدلو.. حظك اليوم عاطفيًا

وعاطفيا، يجب أن تتحكّم في غضبك وانفعالاتك، إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب.

صفات تملكها أنثى برج الدلو

تمتلك أنثى برج الدلو الحاسة السادسة، التي تجعلها تشعر بالأحداث القادمة، كما أنها تعشق وجود مساحتها الشخصية، التي تبدع فيها، وهذه الأنثى من الشخصيات التي تحب الحرية، وترفض القيود، وأخيرا من الشخصيات الاجتماعية التي تنفتح على الجميع وذكية تميل دائمًا للعائلة.