حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8-3-2022 مهنيا وعاطفيا

الإبداع والخيال والإمساك بزمام الأمور يشتهر به الكثيرون من مواليد برج الحوت، فتجد كل مشاهير هذا البرج في مقدمة مجالهم، ومنهم على سبيل المثال الملحن والمغني الراحل محمد الموجي، والعالمة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب، ومحمود درويش، والفنانة يسرا، والفنان الهندي عامر خان، والفنان محمد صبحي، والفنانة سلوى خطاب، والفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة.

كما يفضل مولود برج الحوت الحياة العملية على الشخصية، خاصة أنه مبدع في عمله، فهو يفضل الأعمال التي يستطيع إخراج تصوراته ورؤيته الإبداعية فيها، لذا يسعى لتطوير قدراته المهنية.

وللقراء المهتمين بالأبراج، تقدم لكم بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

برج الحوت.. حظك اليوم مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج لمواليد برج الحوت: «يجب أن تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة».

برج الحوت.. حظك اليوم عاطفيًا

وعاطفيا، تقول خبيرة الأبراج لمواليد برج الحوت إن القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.