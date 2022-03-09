متسابقات «توب موديلز» يحتفلن باليوم الختامي بـ«العباية والخبز البلدي»

في ختام مسابقة فعاليات ملكة جمال العالم «توب موديلز»، ‪ والتي استضافت فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة 50 متسابقة تتنافسن على لقب الأفضل في العالم، بهدف ترويج وتنشيط السياحة، ارتدت العارضات «العباية البلدي»، في يوم كان له سحر خاص على شواطئ الغردقة.

العيش البلدي يسحر ملكات جمال العالم في الغردقة

وأشار علاء الدين محمود، مدير عام أحد المنتجعات السياحية الكبرى المستضيفة للمسابقة، إلى أن اليوم الختامي شرقي بامتياز، حيث تم صنع العيش البلدي خصيصًا بهدف اطلاع المتسابقات على الثقافة المصرية والعادات والتقاليد. جاء ذلك ضمن فعاليات المسابقة حيث ارتدت المتسابقات العباية وتناولن الفطير بالسمن البلدي على شواطئ الغردقة وتم التقاط الصور التذكارية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة ويساعد في الجذب السياحي للمقاصد المصرية.

جلسات تصوير بشواطئ الغردقة لتنشيط السياحة

وأضاف «محمود»، أنه تم تنفيذ جلسات تصوير للمتسابقات على شواطئ الغردقة بالعباية البلدي، ضمن فعاليات المسابقة بهدف ترويج وتنشيط السياحة بالمدن السياحية المصرية بالإضافة إلى تنظيم رحلات ترفيهية وبرامج سياحية لزيارة المعالم السياحية ومسابقات ثقافية ورياضية ورحلات سياحية بهدف تشجيع وتنشيط السياحة.

جوائز مالية لأفضل عارضة أزياء في العالم

وأوضح أن المسابقة جرى تنظيمها للمرة الخامسة على التوالي بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عديدة حول العالم سعت لتنظيمها وتحصل عارضة الأزياء الأفضل والأجمل في العالم على جائزة مالية إلى جانب وضع صورتها على مجلات الموضة العالمية.