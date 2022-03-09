كل ما تريد معرفته عن «منخفض السودان».. ستتعرض له مصر قريبا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن المعلومات والحقائق الخاصة بمنخفض السودان الموسمى، أو ما يطلق عليه منخفض البحر الأحمر الذي ستتعرض له مصر قريبا.

منخفض ممطر يأتي في الربيع

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض السودان، هو موسمي يأتي خلال فصلي الخريف والربيع، ويكون في السودان وإثيوبيا وهما دولتان استوائيتان قريبتان من خط الاستواء، وهذا المنخفض يحدث نتيجة حركة الشمس وتعامدها على خط الاستواء مباشرة فى تلك الفترة، لهذا يتكون المنخفض بشكل موسمي فى هذا الوقت من العام، ونتيجة لهذا يمثل اختلافا بين القيم الضغطية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ نتيجة اختلاف الكتل الهوائية، بين الأرض والبحر، ونتيجة التبريد والتسخين في المنطقة.

منخفض البحر الأحمر

وتابعت غانم، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا المنخفض يطلق عليه في مصر «منخفض البحر الأحمر»، لأنه يمتد على سطح البحر الأحمر، كما أنه يؤثر بشدة على جبال البحر الأحمر، ومحافظات جنوب البلاد، والمناطق الجنوبية عموما، ويصاحبها تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويتبعه أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة، محملة بنسب عالية من الرطوبة، كما يتأثر بها محافظات شمال وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن الطبيعة الجبالية فى سلاسل البحر الأحمر قد تؤدي إلى تشكيل السيول الناتجة عن هذا المنخفض والأمطار الغزيرة التي تصاحبه.

انتظروا منخفضات خماسينية حارة

وأضافت غانم، أنه يجب الحذر من تخفيف الملابس خلال تلك الفترة، نظرا لأن فصل الربيع معروف بكثرة المنخفضات الخماسينية به، وهي قادمة من الصحراء الكبري، مرورا بصحراء ليبيا وصولا إلى الصحراء الغربية في الحدود المصرية، وهي منخفضات حرارية محملة برياح جنوبية ورياح مثيرة للرمال والأتربة.