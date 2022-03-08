«الجزار» يتفقد مشروعات سكنية بالمنصورة الجديدة للوقوف على سير العمل

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة المنصورة الجديدة، للوقوف على سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذي، كما تفقد الوحدات السكنية بمشروع «سكن مصر»، ومشروع «JANNA»، ومشروع الفيلات.

الجزار: مشروع سكن مصر يضم 196 عمارة

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع «سكن مصر»، بمدينة المنصورة الجديدة، يضم 4704 وحدات سكنية «196 عمارة»، بينما يحتوي مشروع «JANNA» على 11232 وحدة سكنية «468 عمارة»، كما يضم مشروع الفيلات 1149 فيلا بها 2103 وحدات، وجميع هذه المشروعات بلغت نسب إنجاز متقدمة.

الالتزام بأعلى درجات الجودة في التنفيذ

وشدد الوزير على الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ مختلف المشروعات، وأعمال تنسيق الموقع، والزراعات، بما يليق بمدينة المنصورة الجديدة، التي تُعد نافذة الدلتا السياحية، وهى إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.