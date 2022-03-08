النقل تبحث مستجدات عقد تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول ‏للمترو

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وفد شركة ألستوم الفرنسية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة.

تطوير إشارات سكة حديد بني سويف

وفي بداية الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم العالمية بنظام إلكتروني حديث EIS، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان، فضلا عن بحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع ازدواج وتطوير إشارات خط «طنطا/ زفتى/ الزقازيق»، حيث جرى توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة به بين الجانبين لتنفيذه بطول 55 كم، لتحويل نظم التشغيل بالخط إلى نظام الكتروني حديث لرفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد القطارات بالخط، وأكد الوزير أهمية تكثيف الأعمال بالمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز.

تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق

كما ناقش الوزير مع وفد الستوم العالمية، آخر المستجدات الخاصة بعقد تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق «حلوان – المرج الجديدة»، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية، والذي تم توقيعه على هامش فعاليات معرض ومؤتمر TRANSMEA 2021 للتعاون في تطوير الخط الأول للمترو، حيث ناقش الوزير ضغط الجدول الزمني الخاص بتوريد هذه القطارات، نظرا لأن الخط الأول في احتياج سريع للتطوير نظرا لقدم الأسطول به.

وأوضح وزير النقل، أنّ القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتحديث أسطول الخط الأول للمترو، الذي ينقل حاليا نحو مليون راكب يوميا، بالتزامن مع استكمال إنشاء شبكة المترو بخطوطها المختلفة والتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الكهربائية الحديثة الصديقة للبيئة، مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف وشبكة القطار الكهربائي السريع.