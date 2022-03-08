أول تعليق من وزير النقل على تشغيل القطار الروسي المكيف: خدمة ممتازة

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تواصل جهودها الجبارة لتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيًا على تأخيرات القطارات.

القطار الروسي المكيف سيقدم خدمة ممتازة لركاب الدرجة الثالثة

وفي أول تعليق له على تشغيل القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة، قال «الوزير» خلال حديثه للوطن: «القطار الروسي المكيف سيقدم خدمة ممتازة لركاب الدرجة الثالثة، وهذه الخدمة تقدم للركاب لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وسنعمل دائمًا على رفع مستوى الخدمة للمواطن المصري»، مؤكدًا أنه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على قضبان السكك الحديدية، ولن يُسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

وزير النقل: نسعى لنقل مليوني راكب عبر قطارات السكة الحديد

وأوضح وزير النقل، أن قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميًا، وتسعى إلى زيادة عدد الركاب، ليصل إلى نقل مليوني راكب يوميًا على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مطلع منتصف أبريل 2025، علاوة على تطبيق غرامات فورية تصل إلى 50 جنيهًا حال استقلال القطار الروسي المكيف دون تذكرة.

وجاءت أسعار تذاكر القطار الروسي المكيف على النحو التالي:

1- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنى سويف 50 جنيهًا.

2- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول المنيا 75 جنيهًا.

3- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسيوط 90 جنيهًا.

4- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول سوهاج 105 جنيهات.

5- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول قنا 120 جنيهًا.

6- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول الأقصر 130 جنيهًا.

7- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أدفو 145 جنيهًا.

8- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول كوم أمبو 150 جنيهًا.

9- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسوان 150 جنيهًا.