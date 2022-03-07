وزير النقل يجتمع مع شركة «فينسي» لمتابعة معدلات تنفيذ خط المترو الثالث

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل السيد باتريك قدري رئيس مجلس إدارة شركة فينسي الفرنسية للمشروعات الكبري التي تقود التحالف المصري الفرنسي المنفذ للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والمكون من فينسي واوراسكوم والمقاولون العرب وحضر اللقاء اللواء عصام والي رئيس هيئة الانفاق ورئيسي شركتي اوراسكوم والمقاولون العرب

استعرض الوزير معدلات تنفيذ الأجزاء الثلاثة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو الجاري تنفيذها وهي 3Aو 3Bو3C وحيث سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المراحل الثلاثة بالترتيب تباعا ووفقاً للجدول الزمني المخطط وحيث تابع الوزير معدلات تنفيذ كل جزء مؤكداً على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية وتكثيف المعدات بالمواقع والعمل على مدار الساعة وعقد اجتماعات دورية خلال الفترة القادمة بين مسؤولي فينسي والهيئة القومية للأنفاق لسرعة الإنجاز

. مؤكداً على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة

لافتا الى أن الخط الثالث يعتبر حلقة الوصل بين الخط الأول للمترو، والذى يُعد أول خط مترو في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب معه في محطة "ناصر"، ومع الخط الثاني للمترو في محطتى "العتبة" و"جامعة القاهرة" ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT في المحطة التبادلية "عدلي منصور"، كما سيحقق تكامل خدمة النقل مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة "الإستاد" بمدينة نصر، ومع مونوريل السادس من أكتوبر في محطة "وادى النيل".

مضيفا أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استكمال شبكة مترو الانفاق بالتوازي مع انشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة ويتم تنفيذها علي ثلاثة الجزء الأول من المرحلة الثالثة (3A): يمتد بطول 4كم من العتبة حتي الكيت كات مروراً بشارع 26 يوليو وأسفل نهر النيل وجزيرة الزمالك وتشتمل علي عدد (4) محطات نفقية وهـــــي " ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات"الجزء الثانى من المرحلة الثالثة (3B): يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج مروراً بشارع السودان ومكار إمبابة والبوهة والقومية العربية ثم يعبر الطريق الدائرى وصولاً لمحطة روض الفرج وتشمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان ) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] .

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C): يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة مروراً بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [ 3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) ومحطة علوية ( جامعة القاهرة ) ومحطة سطحية ( بولاق الدكرور) ]