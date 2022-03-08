حالة الطقس غدا الأربعاء 9-3-2022 بمصر.. رياح نشطة وتوقعات بسقوط أمطار
كتب:
انتصار الغيطانى
03:51 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
حالة الطقس غدا الأربعاء 9-3-2022 فى مصر
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ على الوجه البحري، والقاهرة، حيث تسجل درجات الحرارة 23، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.
نشاط للرياح المثيرة للاتربة
وكشفت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، عن وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، ويسود طقس غائم جزئيا على محافظات شمال البلاد، وتقل فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، مع توقعات باستمرار سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والقاهرة.
انخفاض الحرارة خلال الليل
وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خلال تلك الفترة، وبداية من صباح الخميس ستشهد البلاد انخفاض الحرارة 6 درجات، حيث تصل إلى 10 درجات خلال ساعات الليل، كما يسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.
درجات الحرارة
جاءت درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:
القاهرة 23 10
الإسكندرية 19 11
طنطا 22 10
شبين الكوم 22 10
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 19 12
السلوم 18 12
سيوة 20 12
بورسعيد 20 11
دمياط 19 12
الزقازيق 23-10
المنصورة 2313
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 11
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 21 13
نخل 24 09
نويبع 26 19
طابا 24 16
كاترين 21 07
الطور 25 16
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 27 17
مرسى علم 26 17
الفيوم 25 13
بني سويف 26 14
المنيا 26 15
أسيوط 26 15
سوهاج 28 14
قنا 30 15
الأقصر 34 16
أسوان 37 16
إدفو 36 18
أبو سمبل 35 17