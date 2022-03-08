حالة الطقس غدا الأربعاء 9-3-2022 بمصر.. رياح نشطة وتوقعات بسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ على الوجه البحري، والقاهرة، حيث تسجل درجات الحرارة 23، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.

نشاط للرياح المثيرة للاتربة

وكشفت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، عن وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، ويسود طقس غائم جزئيا على محافظات شمال البلاد، وتقل فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، مع توقعات باستمرار سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والقاهرة.

انخفاض الحرارة خلال الليل

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خلال تلك الفترة، وبداية من صباح الخميس ستشهد البلاد انخفاض الحرارة 6 درجات، حيث تصل إلى 10 درجات خلال ساعات الليل، كما يسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 23 10

الإسكندرية 19 11

طنطا 22 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 19 12

السلوم 18 12

سيوة 20 12

بورسعيد 20 11

دمياط 19 12

الزقازيق 23-10

المنصورة 2313

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 24 09

نويبع 26 19

طابا 24 16

كاترين 21 07

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 26 15

سوهاج 28 14

قنا 30 15

الأقصر 34 16

أسوان 37 16

إدفو 36 18

أبو سمبل 35 17