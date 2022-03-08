الخطوات والمستندات المطلوبة لـ استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيا

زادت خلال الدقائق الماضية عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية «جوجل» حول كيفية استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيا وذلك بعد ضياع بطاقة الرقم القومي، والتي قد تعرض صاحبها للمسائلة القانونية كونه يتجول بدون بطاقة إثبات هوية تكشف عن شخصيته أمام الجهات الحكومية كالمرور في الشوارع العامة وغيره، وهو ما يقود الكثير للسؤال عن خطوات الاستخراج.

استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيا

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد خطوات استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيا على النحو التالي:

يستطيع المواطن استخراج بطاقة بدل فاقد «أونلاين» من خلال بوابة مصر الرقمية، التي تتيح تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين كالتالي:

- الدخول على موقع البوابة واختيار أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة ثم اختيار الخدمة الخاصة باستخراج الرقم القومي.

- في حال إذا كانت تلك المرة الأولى التي يقوم فيها المواطن بالدخول للبوابة، يجب أن يتم تسجل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن ورقم المصنع الموجود ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص به، ثم ينتظر رسالة نصية بها كود رقمي يتم كتابته.

- في الخطوة التالية يتمّ اختيار بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.

- وأخيرًا يتمّ تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن المستفيد من الخدمة، والتي تتضمن الاسم الرباعي، والرقم القومي الخاص بالمواطن، واسم الأم، والقسم التابع له المواطن، مع الضغط على تسجيل الطلب، حتى يتم تسجيل طلب استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي.

إجراءات الحصول على بدل فاقد للبطاقة الشخصية للمقيمين بالخارج

أما عن خطوات الحصول على بدل فاقد للبطاقة الشخصية للمصريين المقيمين في الخارج فجاءت كالتالي:

1- يجب شراء النموذج واستيفاء البيانات واعتماده من جهة العمل.

2- يجب تقديم الطلب للموظف المختص متضمنًا عدد من المستندات وهي:

- نموذج طلب البطاقة.

- مستند إثبات شخصية صاحب الاستمارة.

- يجب اعتماد القنصل وخاتم السفارة على المستندات المُقدمة.

- يجب تسليم البطاقة التالفة مع الاستمارة.

- على أن تكون الرسوم المطلوبة للحصول على الخدمة هي 30 جنيهًا.