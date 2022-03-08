طرق دفع أقساط شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف الخطوات

عند التقديم للحصول على شقة سكنية، يكون هناك أقساط يجب دفعها بشكل شهري لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لذا يكثر البحث دائما ومع كل طرح جديد أو وحدات يتم الإعلان عنها عن طرق دفع أقساط شقق الإسكان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، طرق دفع أقساط شقق الإسكان الاجتماعي وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصفحة وزارة الإسكان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

طرق دفع أقساط شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن سداد أقساط شقق الإسكان والتمويل العقاري من خلال المحفظة الإلكترونية، للهاتف المحمول، كل ماعليك هو تحميل التطبيق بعد أن يتم فتح المحفظة من خلال البنك وعند مجيء موعد سداد القسط الشهري، يرسل البنك طلب تحصيل القسط على تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك مرفقا به التاريخ، وبعد التأكد من بيانات القسط ومراجعتها، اضغط على موافقة على السداد من خلال إدخال الرقم التعريفي الشخصي الخاص بمحفظتك الالكترونية، وبعدها تتلقى رسالة لتأكيد المعاملة، احتفظ بها لكي تكون ضمان لحقوقك.

كما يمكن دفع الأقساط الشهرية من خلال كارت المدفوع مقدما، والذي يقوم البنك بإصداره من خلال التواصل مع شركة الهاتف المحمول التابع لها الرقم الخاص بالعميل والمسجل بالبنك.

ونشر بنك التعمير والإسكان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تدوينة كتب فيها أن سداد أقساط وحدتك السكنية يمكن إتمامه من خلال منافذ شركة فوري بجميع أنحاء الجمهورية.

ويمكن سداد الأقساط عن طريق التوجه إلى بعض البنوك وتحويل قيمة القسط، وهي البنك الأهلي، بنك القاهرة، بنك التعمير والاسكان، والبنك التجاري الدولي CIB، بنك مصر، ماجانا دون دفع أي رسوم.