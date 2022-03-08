فتاة تلقي بنفسها من الدور الرابع بمدرسة صلاح سالم في الجيزة

ألقت صباح اليوم طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة صلاح سالم التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بنفسها من الدور الرابع بالمدرسة، ما أدى إلى وفتها.

وعلى الفور، أبلغت المدرسة الإدارة التعليمية التي أخبرت المديرية وقسم الشرطة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وقال بكساوي مصطفى، مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إنه صباح اليوم، دخلت طالبة بالصف الثاني الإعدادي المدرسة، وجلست بجوار شباك الفصل بالدور الرابع، وكتبت ورقة مضمونها أنها تحب والدتها بشكل كبير وتأمل في منحها الثقة.

النيابة تستمع لأقوال الطلاب

وأضاف «بكساوي» لـ«الوطن»، أن الطالبة بعد كتباتها للورقة ألقت بنفسها من الدور الرابع، ما أودى بحياتها على الفور، موضحا أن الطالبة والدتها مطلقة منذ 15 عاما، مؤكداً أنه بعد إبلاغ الشرطة، تولت النيابة التحقيق في الواقعة واستمعت لأقوال الطلاب.