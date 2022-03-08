«التعليم» تحدد درجات امتحانات رابعة ابتدائي 2022: 30 درجة لكل مادة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل درجات امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بشهري فبراير ومارس المقرر عقدها يوم السبت الموافق 2 إبريل المقبل ورقياً في لجان مؤمنة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، ومطبقة للإجراءات الوقائية ضد كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وقال مصدر بوزارة التعليم إنَّ أسئلة الامتحانات تشمل 15 سؤالاً لكل مادة وكل سؤال عليه درجتين ليكون إجمالي الدرجات 30 درجة لكل مادة، موضحاً أنَّ المجموع الكلي للمادة الدراسية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 100 درجة على 8 مواد دراسية وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات المهنية والتربية الدينية.

30 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

وأكّد المصدر لـ«الوطن» أنَّ الـ100 درجة لكل مادة مقسمة 30 درجة لامتحان شهر فبراير ومارس الذي سيتمّ عقده في شهر إبريل و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات لحضور الطالب للمدرسة و30 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني المقرر عقده في شهر مايو المقبل ورقياً وفق الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ.

وأشار إلى أنَّ الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم للتدريب على نمط الأسئلة الجديدة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للتيرم الثاني 2022

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم الأحد 8 مايو 2022 لمدة ساعتين ونصف.

- يعقد امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية يوم الاثنين 9 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والـict يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية 11 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات الخميس 12 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.