«تعليم الجيزة» تعلن تعليمات جديدة بشأن التابلت وإحداثيات المدارس

وجَّه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة متابعة خطط الموجهين داخل المدارس لانتظام سير العملية التعليمية والتأكيد على عمل حصر بمعدلات المعلمين العاملين في كل إدارة تعليمية، وفى حالة وجود زيادة عن حاجة العمل يتم الاستعانة بهم في المدارس لسد العجز.

وشدد «سلومة»، في بيان له، على ضرورة الانتهاء من تسجيل إحداثيات المدارس وتوزيع المعلمين على المواد والفصول والمصروفات الدراسية وتسجيل بيانات التابلت لطلاب الثانوية والالتزام بإرسال العدد الفعلي للمعلمين المتعاقدين بالحصة لكل مادة دراسية، والتأكيد على المتابعة الميدانية، ووضع خطة أسبوعية للمرور على المدارس، خاصة التي تُعقد بها امتحانات تكميلية.

توفير منفذين بكل إدارة لتسويق منتجات التعليم الفني

وأكد أشرف سلومة عمل دراسة للاحتياجات الخاصة بالتعليم الفني مع توفير منفذين بكل إدارة لتسويق منتجات التعليم الفني، وإخطار جميع المدارس الثانوية والإعدادية بموعد إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والعاملين بالدواوين للترشح للعمل بلجان سير الامتحان وأعمال تقدير الدرجات، بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وفي سياق منفصل، قال مدير المديرية إن الامتحانات التكميلية للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول تُعقد يوم الأحد، الموافق 13 مارس الجاري، بالنسبة لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، وتُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 19 مارس.

تقسيم الإدارات للشهادة الإعدادية كمراكز كالآتي:

- مركز الوراق: منشأة القناطر- الوراق- أوسيم- شمال الجيزة، مدرسة عبد الله بن رواحة الإعدادية بنات.

- مركز الدقي: العجوزة- الدقي- بولاق الدكرور- جنوب الجيزة، مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية.

- مركز الهرم: الهرم- العمرانية- كرداسة، مدرسة الفيصلية الإعدادية.

- مركز الحوامدية: أبوالنمرس- الحوامدية- البدرشين، مدرسة الحوامدية الإعدادية بنات.

- مركز العياط: العياط- الصف- أطفيح، مدرسة صلاح سالم الإعدادية المشتركة.

- مركز أكتوبر: أكتوبر- الشيخ زايد- الواحات البحرية، مدرسة الشهيد أحمد حسين رضوان.