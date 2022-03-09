سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 9-3-2022 في مصر

تعد العملات من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثيرون بشكل يومي، وازداد الاهتمام بها كثيرا خلال الأيام الماضية بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن ضمن العملات التي يتابعها الناس ويبحثون عنها سعر الدينار الكويتي باعتباره من أعلى الأسعار في العملات على مستوى العالم.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك، نستعرض سعر العملة الكويتية في البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس، وغيرها من البنوك، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك

- سعر الدينار الكويتي 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.85 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

- سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 48.35 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

- سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس.

- سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم 51.47 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

- بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في بنك مصر.

- سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس، في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي في بنك CIB لسعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وأما في البنك المركزي، فبلغ سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء.