سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-3-2022 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات المختلفة مقارنة بالجنيه المصري، مثل اليورو والريال السعودي والدولار، وكذلك الدينار الكويتي باعتباره من أغلي العملات قيمة في العالم، خاصة بعد الحرب الروسية والأوكرانية التي أثرت على أسعار العملات المختلفة.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك، نستعرض سعر العملة الكويتية في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، وغيرها من البنوك، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في الأسواق

وسجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 48.35 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، كما وصلت العملة الكويتية لسعر 49.50 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبلغ الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.97 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وسجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس.

ووصل الدينار الكويتي لنحو 51.48 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في بنك مصر، كما وصل سعر الدينار الكويتي 48.25 جنيه للشراء وسعر 52.12 جنيه للبيع في بنك عودة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بينما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي في بنك CIB لسعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء.

كما بلغت العملة السعودية 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع في بنك مصر وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل الريال السعودي في البنك العربي الفريقي الدولي 4.06 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس الحالي.