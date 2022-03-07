سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-3-2022 في مصر

شهد سعر الريال السعودي، استقرار اليوم الإثنين 7-3-2022 في مصر داخل البنوك المختلفة، حيث تتوافر العملة السعودية لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في عمرة «شعبان»، وفق الشعبة العامة لشركات الصرافة في الغرف التجارية.

وسجّلت العملة السعودية اليوم استقرارا سعريا اليوم، لتباع في بنك مصر بنحو 4.1825 جنيه، كأفضل البنوك التي تبيع الريال السعودي اليوم، كما بيعت العملة السعودية في البنك الأهلي اليوناني بسعر 4.1804 جنيه، كأفضل بنك يشتري منه المواطن الريال السعودي.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الإثنين، في جميع البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

وبيع الريال السعودي في البنك العربي الـفريقي الدولي بسعر 4.208 جنيه، مقابل 4.067 جنيه للشراء، فيما سجل في بنك كريدي أجريكول 4.202 جنيه للبيع، وعرضت العملة السعودية للبيع بسعر 4.200 جنيه، مقابل 4.1775 جنيه للشراء في بنك cib، وبيع في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه، مقابل 4.174 جنيه للشراء.

وعُرض الريال السعودي للبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء في بنك ميد، وسجل نحو 4.200 جنيه للبيع مقابل 4.157 للشراء في بنك الإسكندرية، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي أمام عدد من العملات

وتباين سعر بيع الريال السعودي اليوم 7-3-2022 أمام عدد من العملات اليوم، إذ بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بسعر 3.7523 ريال، فيما بيع مقابل اليورو بسعر 4.087 ريال، وبيع مقابل الفرنك السويسري بسعر 4.0771 ريال، فيما بيع الين الياباني بسعر 0.0326 ريال، وسجل الريال أمام اليوان الصيني نحو 0.593 ريال، وعرض أمام الجنيه الإسترليني بنحو 4.9615 ، كما سجل الريال مقابل اليوان الصينى سعر 0.5939.