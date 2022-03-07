سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7-3-2022 في مصر

تغير المشهد السياسي على الساحة الدولية على خلفية تداعيات التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، قد يقود أسعار بيع وشراء عملات للارتفاع وأخرى للهبوط، لذ يبحث كثيرون يوميا عن أسعار العملات، وتحديدًا سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين، حيث تزداد عمليات البحث عنه يوميا من قبل المواطنين المغتربين في الكويت على سبيل المثال.

وفي إطار ذلك، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، بناء على آخر تعاملات وردت قبل اليوم الإثنين الموافق 7 مارس، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي 48.42 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية اليوم الإثنين.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 49.55 جنيه للشراء، 51.91 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي نحو 51.56 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وفق بداية التعاملات التي وردت اليوم، فيما بلغ الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.97 جنيه للبيع في المصرف المتحد، في آخر تعاملات وردت اليوم .

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.58 جنيه للشراء، 51.91 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما وصل الدينار الكويتي إلى سعر 48.35 جنيه للشراء، وسعر 52.12 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان، وسجل سعر الدينار الكويتي 49.74 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وجاء الدينار الكويتي بسعر 51.59 جنيه للشراء، مقابل 51.98 جنيه للبيع في بنك SAIB.

سعر الريال السعودي

كما يحرص كثيرون على متابعة سعر الريال السعودي كونه يستحوذ على اهتمام قطاع كبير في السوق المصري، إذ يهتم هؤلاء بمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك، إذ سجل الريال السعودي سعر 4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء في بنك CIB، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.06 جنيه للشراء، وتم البيع في بنك المشرق بسعر 4.20 جنيه، مقابل 4.12 جنيه للشراء.