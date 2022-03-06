سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6-3-2022 في مصر

تأثر كبير تشهده حركة البيع والشراء بين مختلف العملات بفضل تداعيات التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، والتي من بينها الأوراق المالية، خاصة سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد، حيث تزداد عمليات البحث عنه يوميا من قبل المواطنين المغتربين في الكويت، أو الراغبين في الاستثمار.

وفي إطار ذلك تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، بناء على آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد الموافق 6 مارس، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.94 جنيه للبيع في المصرف المتحد، في آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

جاء الدينار الكويتي بسعر 51.58 جنيه للشراء، مقابل 51.98 جنيه للبيع في بنك SAIB، وسجل الدينار الكويتي نحو 51.58 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وفق آخر تعاملات وردت اليوم، وسجل سعر الدينار الكويتي 48.46 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل الدينار الكويتي إلى سعر 48.35 جنيه للشراء، وسعر 52.12 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان، وسجل سعر الدينار الكويتي 49.74 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 49.55 جنيه للشراء، 51.91 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.55 جنيه للشراء، 51.89 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي

ويستحوذ سعر الريال السعودي على اهتمام قطاع كبير في السوق المصري، إذ يهتم هؤلاء بمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك، إذ سجل الريال السعودي سعر 4.200 جنيه، مقابل 4.177 جنيه للشراء في بنك CIB، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل نحو 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، وتم البيع في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه، مقابل 4.174 جنيه للشراء.