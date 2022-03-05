سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 5-3-2022 في مصر

يزداد البحث عن سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، إذ يبحث المواطنون المغتربون بالكويت أو الراغبون في الاستثمار عن أسعار الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفي إطار ذلك تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، بناء على آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.65 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، في آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

وسجل الدينار الكويتي نحو 51.59 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وسجل سعر الدينار الكويتي 48.46 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وجاء الدينار الكويتي بسعر 51.68 جنيه للشراء، مقابل 52.03 جنيه للبيع في بنك SAIB.

و جاء سعر الدينار الكويتي بـ49.74 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 49.61 جنيه للشراء، 51.92 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي سعر 48.03 جنيه للشراء، وسعر 52.12 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان، كما بلغ الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.97 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي

ويهتم عدد كبير بمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك سجل الريال السعودي سعر 4.200 جنيه، مقابل 4.177 جنيه للشراء في بنك CIB، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل نحو 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، وتم البيع في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه، مقابل 4.174 جنيه للشراء.