انتخابات المهندسين.. «النبراوي» يجدد الدعوة لمناظرة «ضاحي» قبل جولة الإعادة

أعلن المهندس طارق النبراوي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، نقيب المهندسين السابق، عن تجديد دعوته لإجراء مناظرة علنية مع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته، المرشح لذات المنصب.

الاتفاق على دعوة نقابيين مستقلين

وقال «النبراوي» في بيان له، إن حملته الانتخابية سبق أن أعلنت في 17 فبراير الماضي استعدادها لتنسيق إجراء مناظرة علنية، والاتفاق على دعوة نقابيين مستقلين وقدامى المهندسين للإشراف على المناظرة، بحضور أعضاء الجمعية العمومية.

وطالب «النبراوي»، التلفزيون المصري وكافة وسائل الإعلام الخاصة، الاستجابة لدعوة إجراء المناظرة، قبل موعد الانتخابات الجمعة 11 مارس 2022، مع التأكيد على وسائل الإعلام المختلفة بإتاحة الفرص بشكل متكافئ وعادل لعرض البرنامج الانتخابي والرد على مزاعم المرشح الآخر.

من يطلب ثقة الجمعية يجب أن يكون محركه مصالح المهندسين

وأكد «النبراوي» على حق الجمعية العمومية في الحصول على فرصة مناسبة للاستماع عن قرب وبوضوح وحيادية للمرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين، خاصة أن كل منهما نال ثقة المهندسين المصريين من قبل، وسيكون إجراء مناظرة بينهما سابقة في تاريخ نقابة المهندسين، وتعزيز لقيمة التنافس الشريف والراقي.

واختتم «النبراوي» بأن التاريخ العريق لنقابة المهندسين المصريين يفرض على من يطلب ثقة الجمعية العمومية أن يكون محركه الأول هو مصالح المهندسين، وأن يصدر قرار المهندسين من 30 شارع رمسيس حيث مقر نقابتهم وليس أي جهة أخرى.