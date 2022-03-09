تعرف على موعد أول فوج قادم لقطار الشباب للأقصر وأسوان

كشف مسؤولو الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بوزارة الشباب والرياضة عن ميعاد انطلاق الفوج القادم من رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان، وربما يكون الفوج قبل الأخير أو الأخير من رحلات قطار الشباب للعام 2021 -2022.

سفر الفوج يوم الجمعة 11 والعودة 18 مارس

ووافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على أن يكون سفر الفوج القادم من رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان، يوم الجمعة المقبل 11 مارس، وتستمر إقامة الفوج لهذه الرحلة في الفترة من 11 إلى 18 مارس الجاري، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

- سرعة التسجيل على اللينك التالي : https://www.emys.app/youth/youth_train

- تكون الإقامة في أسوان في فنادق عائمة 5 نجوم وبالمدينة الشبابية ومركز التعليم المدني بالأقصر.

- يتم الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة ثم التوجه مباشرة لمديرية الشباب والرياضة لسداد قيمة الاشتراك.

-على من يرغب في الاشتراك مراعاة الشروط التالية :

• السن من 18 حتى 40 سنة.

ممنوع اصطحاب أطفال أو حيوانات أليفة.. والحجز بـ1000 جنيه

-لا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر أو الحيوانات الأليفة.

• التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة 3:30 عصرا يوم الجمعة الموافق 11 / 3 /2022.

- يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في قطار الشباب بالموسمين الماضيين «شتاء 2019/2020 وشتاء 2020/2021».

- الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائيًا إلا بعد السداد بالمديرية.

- قيمة الاشتراك 1000 جنيه للفرد الواحد، تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية الحضور للمديرية، وليس بأسبقية التسجيل على الموقع، على أن تكون الإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر وبالفنادق العائمة «بايونير» بأسوان.

اللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار «رقم العربة ورقم المقعد» طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسؤولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- يراعى ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

• تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات.