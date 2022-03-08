تنفيذي بني سويف يعتمد إطلاق أسماء «شهداء الواجب» على 4 مدارس

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على إطلاق أسماء 4 من «شهداء الواجب» من الجيش والشرطة على عدد من المدارس بمختلف مراكز المحافظة، تقديراً لأرواحهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

أسماء شهداء الواجب على مدارس بمراكز بني سويف وسمسطا وإهناسيا

وجاء في بيان رسمي لمحافظة بني سويف أن المجلس التنفيذي وافق على إطلاق اسم «الشهيد مجند حلمي محمد بدوي»، على مدرسة «الشماشرجي» الإعدادية بقرية «بدهل»، في مركز سمسطا، واسم «الشهيد مجند يحيى محمد يحيى إمام»، على مدرسة «إهوة» الابتدائية المشتركة، بمركز بني سويف، واسم «الشهيد مجند عبد التواب محمد عبد التواب»، على مدرسة إهناسيا الابتدائية المشتركة 2، وإطلاق اسم «الشهيد مجند فاروق كامل عبد الفتاح»، على مدرسة سمسطا الثانوية التجارية.

محافظ بني سويف يوجه تحية إعزاز وتقدير لأرواح الشهداء

ووجه محافظ بنى سويف، خلال الاجتماع، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة، الذين جادوا بأغلى ما يملكون، ليحيا وطننا في أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكداً أن شعب مصر يدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، فى حفظ أمن ومقدرات الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عبد العزيز، نائب مدير الأمن، وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ومسؤولى المجالس القومية.