تخصيص قطع أرض لمشروعات خدمية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على تخصيص 3 قطع أرض لإقامة مشروعات خدمية عليها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.

إنشاء مدرستين للتعليم الأساسي والصناعي في ببا

تضمنت قرارات المجلس التنفيذي الموافقة على تخصيص مساحة 3500 متر مربع، أرض زراعية تبرع، بغرض إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية «كفر ناصر»، التابعة لجريرة ببا، والموافقة على تخصيص مساحة 6450 متراً، أملاك دولة، لإقامة مدرسة ثانوية صناعية بناحية «غياضة الشرقية»، بمركز ببا أيضاً.

مرافق للخدمات الحيوية بمركز الفشن

كما وافق المجلس على تخصيص قطع أرض لإقامة مشروعات للنفع العام في المرافق والخدمات الحيوية بمركز الفشن، حيث تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية، تبرع، بمساحة 10 قراريط، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي في «عزبة عمرو البحرية»، التابعة لقرية «صفطا الخرسا»، مع إطلاق اسم شقيق المتبرع على المدرسة، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص 400 متر، تبرع، في قرية «الفنت»، بغرض إنشاء محطة للصرف الصحي عليها، لخدمة القرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عبد العزيز، نائب مدير الأمن، وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ومسؤولى المجالس القومية.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقد برئاسة محافظ بني سويف، استعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022.