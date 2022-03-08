أسعار الحديد اليوم.. شعبة مواد البناء تكشف عن الخامات المختلفة

على مدار الأيام القليلة الماضية، ومنذ اللحظة الأولى من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تأثرت الكثير من المنتجات والسلع والمعادن بتلك الحرب، لتشهد معظم الأسعار تذبذبا كبيرا، وخصوصا المعدن الأصفر، الذي يلجأ له المستثمرين باعتباره الملاذ الآمن لهم، ومن أبرز الأشياء التي تأثرت بتلك الحرب هو الحديد، ما جعل المواطنين يبحثون عن أسعار الحديد اليوم، بشكل دائم ومستمر، وخصوصا الراغبين في بناء منازل وعقارات خلال تلك الفترة.

واهتمام من بوابة «الوطن»، بتقديم جميع الأشياء التي يبحث عنها المواطنين والقراء دائما، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الحديد اليوم، وفق شعبة مواد البناء بالغرفة التجاري بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الحديد اليوم

أنواع كثيرة ومتعددة من الحديد منتشرة في السوق المصري، وجاءت الاسعار وفق تلك الأنواع، كالتالي:

حديد العشري: جاء سعر طن الحديد من حديد العشري اليوم ليسجل 14900 جنيها للطن الواحد.

حديد المراكبي: فيما سجل سعر طن الحديد من حديد المراكبي ليسجل قيمة 14900 جنيها للطن الواحد.

حديد المصريين: طمت جاء سعر طن الحديد اليوم من حديد المصريين نحو 15200 جنيها للطن الواحد.

حديد بشاي: وبالنسبة لسعر طن الحديد من حديد بشاي، جاء اليوم ليسجل نحو 1250 جنيها للطن الواحد.

حديد عز: وعن سعر طن الحديد من حديد عز، جاء اليوم ليسجل قيمة 15300 للطن الواحد.

ولم يتأثر الحديد فقط في مواد البناء، ولكن تأثرت أسعار الأسمنت أيضا بما يحدث في العالم، ليسجل سعر طن الأسمنت من وادي النيل نحو 1360 جنيها، فيما سجل سعر الطن من أسمنت أسوان 1230 جنيها، وعن أسمنت سيناء فجاء ليسجل نحو 12502 جنيها، وبالنسبة لأسمنت حلوان، فجاء ليسجل نحو 1390 جنيها للطن الواحد.