المشدد 15 عاما لـ16 متهما باستعراض القوة وخطف شخصين في منشأة ناصر

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا؛ لاتهامهم باستعراض قوة وسرقة وخطف ومسدس صوت وذخائر.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ووليد المداروي، وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.

المتهمون في القضية

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 9251 لسنة 2020 جنايات منشأة ناصر، أن المتهمين «سامح. م، 44 عامًا، عامل»، «محمد. و،41 عامًا، فني بشركة الكهرباء»،«شهاب. خ، 21 عامًا، عامل»، «محمد. إ، 31 عامًا، بائع»،«بلال.م، 20 عامًا، عامل»، «محمد. خ، 36 عامًا، فني تكيف»، «عفيفي. ر، 44 عامًا،مندوب»، «سامح.ع، 39 عامًا، مندوب»، «طه. ف، 31 عامًا، سائق»، «مصطفى. م، 22عامًا، طالب»، «فايز.ر»، «نادي.ط»، «محمد.ط، 37 عامًا»، «إبراهيم.ي، 32 عامًا»، «زين.ف»، «عصام. ع»، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهما «محمد.ف»، «سحر.ع»؛ بقصد ترويعهما وتخويفهما؛ لسلب مالهم وفرض السطوة عليهما، ما كان من شانه إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسكينهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر.

خطف وسرقة بالإكراه

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المملوكة للمجني عليهما المجنى عليهما «محمد. ف»، و«سحر. ع»، وحال سيرهما بالطريق العام ليلاً، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن ترصدوهما وباغتوهما في أحد الطريق، مستوقفين إياهما واقتادوهما بمعزل عن بعضهما البعض وهددوهما بالإيذاء فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وخطفوهما، واستولوا بغير حق وبدون نيه التملك على السيارة الرقمية والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وأحرز بغير ترخيص «مسدس صوت» وذخائر مخالفًا للشروط والإجراءات المقررة، جرى ضبطهما وبمواجتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.