حبس سيدة وزوجها بتهمة خطف نجل عشيقها بعد إقامتها بشقته 15 يوما

قضت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهمة بخطف نجل عشيقها البالغ من العمر 10 سنوات بمساعدة زوجها، ومساومته على مبلغ مالي 30 ألف جنيه كفدية للمجني عليه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

خطفت ابن عشيقها بعد أن أقامت بمنزله 15 يوما

وكان والد الطفل قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور يفيد اختطاف عشيقته لنجله البالغ من العمر 10 سنوات بعد أن استغلت إقامتها بمنزله لمدة وصلت 15 يوماً، خططت خلالها لخطف نجله بمساعدة زوجها وساومته على دفع مبلغ 30 الف جنيه فديه له.

تحريات المباحث تكشف تفاصيل الواقعة

وأوضحت تحريات فرق البحث أن زوج الفتاة عاونها في خطف الطفل واستمر في مساومة والده الذي قام بإبلاغ الشرطة بعد عدد من التهديدات ومحاولات إرهابه عن طريق تهديده بإيذاء نجله بعد أن أجرت معه اتصالا هاتفيا طلبت منه دفع فدية نظير إعادة الطفل.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين بعد أن تخلت المتهمة وزوجها عن الطفل ليعود لوالده في سيارة أجرة، وبمواجهتهما أقرا بفعلتهما لعلمهما بمدى حب هذا الأب لطفله ورغبتهما في الحصول على قيمة المبالغ المالية 30 ألف جنيه منه جراء فعلتهما، وتم وضع المتهمين تحت تصرف النيابة العامة والتي تتابع سير التحقيقات.