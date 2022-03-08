«التموين»: لدينا احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة لديها احتياطي استراتيجي آمن من السلع التموينية والأساسية كالقمح والذي يكفي لـ4 أشهر، والزيوت تكفي لـ5 أشهر، والأرز يكفي لـ4 أشهر ونصف.

كمال: منظومة التموين تشهد استقرارا منذ سنوات

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه بالنسبة للمكرونة والسكر فيكفي الاحتياطي منها 5 أشهر، والدواجن المجمدة تكفي لـ6 أشهر والفول لـ3 أشهر، لافتا إلى أن منظومة التموين تشهد استقرارا منذ سنوات، «في الأسبوع الأول من مارس صرفنا 40% من الاحتياجات التموينية لشهر مارس استعدادا لشهر رمضان».

كمال: لدينا 40 ألف منفذ ثابت لصرف المقررات التموينية

وأوضح أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المنافذ التابعة للوزارة والتي وصلت حاليا إلى 40 ألف منفذ ثابت تستخدمهم الوزارة لضبط الأسواق والأسعار، بالإضافة إلى أكثر من 300 منفذ متنقل، «خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين تم المناقشة حول كيفية عبور الأزمة الراهنة، وتم التوجيه بالاستعداد المبكر والمكثف بمعارض أهلا رمضان، ولدينا 30% تخفيضات في تلك المعارض».

وأكد أن الوزارة أعلنت مشاركة 250 شركة في هذا المعرض وستقوم بعرض السلع بجودة عالية بسعر الجملة أو أقل، وستبدأ في عرض منتجاتها في 24 من الشهر الجاري، لافتا إلى أنه قد تم طرح اللحوم المجمدة بـ85 جنيها، والدواجن بـ48 جنيه، واللحوم السوداني بـ95 جنيه.

وتابع: «عندنا 1300 سلسلة تجارية ساهمت مع الوزارة أن يكون بها ركن أو جناح خاص لدعم المبادرة».