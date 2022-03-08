«بورصة دبي»: ارتفاع قياسي في حجم تجارة الذهب رغم التقلبات العالمية

كشفت بورصة دبي للذهب والسلع، عن ارتفاع حجم التجارة والتداول في الذهب بشكل كبير، رغم التقلبات الشديدة التي يشهدها السوق العالمي، حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة في البورصة 13.681 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، وسط ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط وأزمة روسيا وأوكرانيا.

734% ارتفاعا سنويا بعقود الذهب الآجلة

وأضافت البورصة، أنّ متوسط ​​الفائدة المفتوحة الشهري بلغ 125،206 عقدًا خلال الشهر، بقيادة محفظة المعادن النفيسة بشكل أساسي، حيث سجلت عقود الذهب الآجلة نمو متوسط ​​الحجم اليومي على أساس سنوي بنسبة 734%، بينما سجلت عقود الفضة الآجلة نموًا بنسبة 75%.

وأشارت إلى أنّ تداول عقود الروبية الآجلة المصغرة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 67%، في حين شهد عقد خيارات الروبية ارتفاعًا حادًا بنسبة 206%، وفي غضون ذلك، سجلت عقود الروبية الأسبوعية ارتفاعًا بنسبة 87% في أحجام التداول.

تقلب أسواق النفط وزيادة جذب العقود الآجلة

وأدى التقلب المتزايد في أسواق النفط إلى زيادة الجذب في العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط، مسجلا نمو على أساس سنوي بنسبة 136%، وقال ليس مالي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، إنّ التقلبات كانت موضوعًا متكررًا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف أنّ البورصة لا تزال ملتزمة بتزويد عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات القابلة للتداول والتي تلبي احتياجات التحوط والاستثمار، ورغم أنّ العالم يشهد تضخما كبيرا وأزمات اقتصادية كبيرة، إلا أنّ الطلب على الاستثمار في الذهب يشهد ارتفاعا كبيرا في الأونة الأخيرة، باعتبارة الملاذ الآمن للاستثمار، خاصة مع ارتفاع أسعاره بشكل كبير.