سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-3-2022 في مصر

حالة من التذبذب شهدها سوق الذهب خلال الساعات الماضية إذ تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 الـ1000 جنيه في محلات الصاغة أمس، عقب عدة ارتفاعات متتالية سجلها خلال الفترة الماضية خاصة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الصدد، يسعى الكثيرين لمتابعة مؤشر البورصة العالمية وتأثيرها على أسعار الذهب، الذي يحدد ما إذا كان المؤشر سيكون صاعدًا أم متراجعًا.

ونظرًا لاهتمام الكثيرين بأسعار الذهب وبحثهم عنه للراغبين في البيع أو الشراء، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية، فضلًا عن الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب سواء في محلات الصاغة أو أسواق المال.

أسعار الذهب في محال الصاغة

وسجلت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا، ليسجل نفس السعر منذ الجمعة الماضي، كما يلي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة يتراوح بين 991 إلى 993 جنيهًا.

- تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة بين 867 إلى 869 جنيهًا.

- تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 743 إلى 745 جنيهًا.

- تراوح سعر بيع الجنيه الذهب بين 6,936 و6,952 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الذهب بين 990,857 و993,143 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

كما نعرض فيما يلي أسعار الذهب في أسواق المال، و الأعيرة المختلفة، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

- سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال 1009 جنيه، ما يعادل نحو 64.09 دولار.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 882.71 جنيه أي ما يعادل 56.08 دولار.

- سعر عيار 18 اليوم في أسواق المال بلغ نحو 756.60 جنيه أي ما يعادل 48.07 دولار.

- بلغ سعر الجنيه الذهب 7.062 جنيه أي ما يعادل نحو 448.64 دولار.

- سجل سعر الكيلو الذهب سجل 1.008.790 جنيه ما يعادل 64.090 دولار.