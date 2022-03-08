تفاصيل برنامج «عاملة شغل» لتمكين المرأة اقتصاديا.. ورش لمدة 8 شهور

وزيرة التضامن: • التمكين الاقتصادي إحدى ركائز التنمية المستدامة.. ويمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح

• نقدم قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المرأة ومساعدتها علي الانتاج

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الجلسة النقاشية حول إطلاق برنامج " عاملة شغل" الذى يهدف إلى تمكين المرأة وتأهيلها للمشاركة في سوق العمل، وذلك في حضور الدكتور ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، والسيدة نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيد يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والسيد محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، و السيدة دينا المفتي مؤسس إنجاز مصر والفنانة نيللي كريم سفيرة البرنامج. ينفذ المشروع من خلال شركة "بيبسيكو مصر" بالتعاون مع مؤسسة " إنجاز"، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وتنمية قدرات الطالبات والخريجات الجدد لتأهيلهن لدخول سوق العمل من خلال تنفيذ عدة ورش عمل وتدريب لمدة 8 شهور بدءاً من شهر مارس الحالى حتى نوفمبر المقبل فى محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية وأسيوط، وذلك علي اربعة مراحل.

تتضمن المرحلة الأولى إكساب الطالبات والخريجات المهارات اللازمة فى المجال التنافسي، ثم تأتى المرحلة الثانية وتختص بالتدريبات التقنية وزيارات المصانع، ثم المرحلة الثالثة وتشمل تصميم معسكر تدريبي للتوظيف لمحاكاة مكان العمل.

كما ستتيح شركة بيبسيكو مصر خلال المرحلة الرابعه الفرصة لـ 50 مشاركة للانضمام لبرنامج التدريب الصيفي في أقسام سلسلة التوريد والمبيعات داخل مصانعها الـ 9، مع تقديم فرصة للتوظيف بالشركة في حالة تفوقهن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرأة هي الحياة، موجهة التحية لعظيمات مصر، كما أطلق عليهم السيد رئيس الجمهورية في كافة المواقع والطبقات، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بالعديد من الملفات، منها النساء، فالوزارة تتعامل مع كثير من النساء في الريف والمناطق المطورة والسيدات المنتجات، وكذلك القائمات علي المجتمع المدني.

وأضافت القباج أن الوزارة تتعامل مع الطفلة منذ الألف يوم الأولي في حياتها وحتي بلوغها سن المعاش، مشددة علي أن الوزارة تنتهج منهج التمكين والدمج بين المنهج الاقتصادي والاجتماعي معا، خاصة أن التمكين الاقتصادي محوري لتمكين المرأة، مشددة علي أن الوزارة أخذت عهدا علي نفسها بالإكثار من الحضانات فلديها ٢٦ ألف حضانة علي المستوي وجار تنفيذ ٤ آلاف أخري ، حيث تم الانتهاء من ما يزيد علي ألف حضانة،خاصة أن الحضانة تمنح المرأة وقتًا أكبر للعناية بحياتها، كما أنها تساهم في تطوير الأطفال.

وأوضحت وزيرة التضامن أن التمكين الاقتصادى هو إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم في تحقيق أهداف رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشددة علي أن الشمول المالي مهم كذلك للمرأة لدمجها في سوق العمل ، حيث تقدم الوزارة قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم توجيه ٢.٤ مليار جنيه لـ٣٦٠ ألف مشروع متناهي الصغر، خاصة أن التمكين الاقتصادي يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح وتكون أكثر نموًا وتطويرًا ، كما تعمل الوزارة أيضًا علي السيدات تحت خط الفقر لنقلهم من الدعم للإنتاج.

الجدير بالذكر أن برنامج " عاملة شغل" يعمل على تمكين الطالبات الجامعيات وحديثات التخرج ودعمهن فى عدة مجالات منها المبيعات وسلسلة التوريد وبناء القدرات التقنية والشخصية لدخول سوق العمل.