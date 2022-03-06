الولايات المتحدة تتعهد بزيادة المساعدات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العقوبات التي فرضتها أمريكا على روسيا، كما تعهّد الأول، بزيادة المساعدات الأمنية والاقتصادية الى أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

زيادة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

وغرّد البيت الأبيض، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنّ «بايدن» أكد خلال حديثه مع «زيلينسكي»، على الإجراءات المستمرة التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركائها والقطاع الخاص، لتكبيد روسيا ثمن عدوانها على أوكرانيا.

تمويل إضافي لأوكرانيا

وفى السياق ذاته، قال «بايدن» إنّ إدارة أمريكا تعمل على زيادة المساعدات والإمدادات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى مناقشات مع الكونجرس لتأمين تمويل إضافي إليها.