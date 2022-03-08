الغرف التجارية: نجهز حاليا لمعارض «أهلا رمضان» على مستوى المحافظات

كشف محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الغرف التجارية، للاطمئنان على توافر السلع ومواجهة غلاء الأسعار، والذي حضره رئيس مجلس الوزراء ومعه عددا من الوزراء المعنيين، بهدف الاطمئنان على كفاية السلع المطروحة في الأسواق للمحافظة قدر الإمكان على وضع الأسعار.

المصري: معارض أهلا رمضان بها كافة السلع

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مجلس إدارة الاتحاد بواقع 27 غرفة و27 محافظة، يقوم حاليا بالإعداد لمعرض أهلا رمضان بمناسبة اقتراب شهر رمضان، وسيتم فيه عرض كافة أنواع السلع وتشترك به 250 شركة كبرى، «فيه تخفيض في الأسعار، وإتاحة كافة المنتجات».

المصري: الأزمة قد تطول.. و«فيه بعد نظر للقيادة السياسية»

وأوضح أن هناك ملحمة تعاونية بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية والتجار والمصنعين لمواجهة الأزمة الراهنة، «الأزمة دي قد تطول، وكان فيه بعد نظر للقيادة السياسية لما عملت مخازن استراتيجية بـ23 مليار جنيه لتخزين السلع الرئيسية فترة من 6 لـ8 أشهر، ومحصول القمح المحلي إنتاجه هيطلع في شهر أبريل، وهيكون فيه اكتفاء ذاتي لحد نهاية العام».

وأكد أن تصريح الرئيس الأمريكي بمنع تداول المنتجات البترولية الروسية قد يرفع سعر برميل النفط لـ250 و300 دولار، ولن يتضرر المواطن الأمريكي وحده بقدر تضرر المواطن الأوروبي، لأن روسيا ستقوم بتصدير البترول للصين، «القرار ده هيكون ليه تأثيره العالمي».