السجن 6 سنوات لـ3 أشخاص لاتهامهم بالابتزاز ونشر صور خاصة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 6 سنوات، لاتهامهم بابتزاز 3 فتيات، وتهديدهن، للحصول على مبلغ مالي مقابل صورهن، ونشر الصور على تطبيق «واتساب».

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين، وعضوية المستشارين حسين فاضل، وعمر محمد سلامة، وأمانة سر خالد شعبان.

تهديد 3 فتيات بنشر صورهن

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 5657 لسنة 2021 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 1034 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين أن المتهمين «حسن. ح، 43 عاما، مالك معرض مفروشات»، «أحمد. ح، 20 عاما، عامل بمعرض مفروشات»، «نادر. ف، 26 عاما، عامل بمعرض مفروشات»، في خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2021، هددوا 3 فتيات بنشر صورهن، لاجبارهن على دفع مبلغ مالي للمتهم الأول.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين نشروا صور خاصة للمجني عليهن على تطبيق «واتساب»، متعدين بذلك على القيم الأسرية في المجتمع المصري، بجانب الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن، إذ نقلوا لهن صورا مخلة بملابس داخلية، ودون ملابس بغير رضائهن.