«الوزراء»: نعيش هموم المواطن لحظة بلحظة.. ولن نتأثر بالأزمة الروسية

طمأن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الشعب المصري، على المخزون الاستراتيجي من السلع، إذ ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الجهات المعنية بالعمل على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع ومتابعة الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت عددا من الآليات، لإعادة الانضباط إلى الأسواق مرة أخرى، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

الدولة تعمل على زيادة المعروض في الأسواق

أضاف «سعد»، أن الدولة المصرية وكل القيادات السياسية، وأيضًا مجلس الوزراء، يعيشون هموم المواطن لحظة بلحظة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على زيادة المعروض في الأسواق، من خلال منافذ الدولة الخاصة بالتموين والزراعة والداخلية والقوات المسلحة، إذ أن جميع منافذ الحكومة تشهد الأسعار المناسبة للمواطنين، وذلك من خلال عرض السلع والأسعار قبل الأزمة سواء الخاصة جائحة فيروس كورونا أو الأزمة الأوكرانية الروسية.

التجار سبب غلاء بعض الأسعار

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك عدد من التجار يرفعون أسعار سلع عديدة ليس لها علاقة من قريب ولا من بعيد بالأزمة الأوكرانية الروسية، وهذا الارتفاع في الأسعار ليس مُبرر، فالبعض يُغالي في الأسعار بسبب سوء حالة بيع السلع نظريًا وعالميًا قبل أزمة روسيا وأكرانيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة المصرية تتدخل في حالة وجود التلاعب بأسعار السلع في السوق المصري من خلال إجراءات مشددة.

لدينا حاليًا مخزون من القمح يكفينا لنهاية العام

وأردف السفير نادر سعد، أن لدينا حاليًا مخزون من القمح يكفينا لنهاية العام، وسته أشهر للسلع الاستراتيجية، ولن يقع علينا أي ضرر في حالة عدم وصول شحنات القمح من روسيا أو أوكرانيا لنهاية العام، فما يوجد في الدولة المصرية من مخزون استراتيجي لن يتأثر بأزمة روسيا وأوكرانيا وخصوصًا فى شهر رمضان الكريم.